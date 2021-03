Christillin su Sarri: “Per Agnelli è stata la stagione più dura”

Evelina Christillin ha parlato del rapporto tra Maurizio Sarri e la Juventus: “Non c’era feeling, non è una questione di stile”.

Quella di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus è stata una parentesi molto più breve di quanto si potesse inizialmente pronosticare.

Scelto dal club bianconero per dare il via al ciclo del dopo-Allegri, l’ex tecnico di Napoli e Chelsea è stato sollevato dal suo incarico l’8 agosto 2020 dopo l’eliminazione agli ottavi di Champions League per mano del Lione.

Sarri è comunque riuscito a condurre la Juve alla conquista dello Scudetto, ma la cosa non è stata sufficiente per blindare la sua panchina.

Quello tra Sarri e l’ambiente bianconero è stato un rapporto mai realmente decollato e l’ha confermato anche Evelina Christillin ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’.

Da sempre molto vicina alla famiglia Agnelli, la manager e membro del board UEFA torinese, ha svelato un retroscena legato ad Andrea Agnelli.