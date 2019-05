Chievo, Sergio Pellissier annuncia ufficialmente il ritiro a 40 anni

454 presenze, 112 goal. Dopo aver accumulato numeri straordinari in anni di , a 40 anni Sergio Pellissier ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. È arrivato al nel 2002 e non ha mai più lasciato i gialloblù. Ha anche raccolto una presenza e un goal con la Nazionale nel 2009.

L'attaccante valdostano ha annunciato la decisione di ritirarsi in conferenza stampa.

"Non ho preso questa decisione in un giorno, il presidente ha provato a convincermi fino alla fine, ma credo che sia giusto così, è giusto che si cominci un nuovo ciclo. Voglio che questa società torni a essere quello che è stato in tutti questi anni ed è giusto mi faccia da parte. Grazie di cuore, auguro al Chievo un enorme ‘in bocca al lupo’ perché è giusto che torni a essere grande. Mi sarebbe piaciuto ancora giocare in Serie A o in Serie B, avrei retto fisicamente, ma è finito un ciclo. Spero che il mister mi faccia giocare nelle ultime tre partite e aver la possibilità di giocare l'ultima partita in casa".