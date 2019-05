Chievo-Sampdoria: diretta streaming gratis

Guarda Chievo-Sampdoria in diretta streaming gratis su DAZN attivando il mese gratuito.

La di Marco Giampaolo va a far visita al di Domenico Di Carlo nella 37ª e penultima giornata di . I liguri si sono assicurati il 9° posto con 49 punti, frutto di 14 vittorie, 7 pareggi e 15 sconfitte, mentre i veneti sono retrocessi aritmeticamente da tempo in Serie B e chiudono la classifica con 15 punti, un cammino di 2 vittorie, 12 pareggi e 22 sconfitte e una penalizzazione iniziale di 3 punti per il caso plusvalenze fittizie.

Segui live e in esclusiva Chievo-Sampdoria su DAZN. Attiva subito il tuo mese gratis

Fabio Quagliarella è il capocannoniere della Serie A con un bottino di 26 reti in 35 presenze, il polacco Mariusz Stepinski è il giocatore più prolifico fra i gialloblù con 6 goal realizzati in 34 partite giocate. La Sampdoria è reduce da 2 sconfitte e un pareggio nelle ultime 3 giornate, mentre il Chievo ha rimediato un pareggio e 2 k.o. nelle ultime 3 gare disputate.

CHIEVO-SAMPDORIA DIRETTA STREAMING

La piattaforma DAZN ha acquistato i diritti di 114 partite di Serie A per 3 stagioni, dunque di 3 gare a giornata. Fra le partite in palinsesto per la 36ª giornata della Serie A 2018-19 c'è anche il lunch match Chievo-Sampdoria, in programma domenica mattina allo Stadio Marco Antonio Bentegodi di .

Attivando il mese gratuito potrete vedere Chievo-Sampdoria e tutti gli eventi in programma su DAZN. Dopo 30 giorni si potrà continuare a usufruire del servizio pagando 9.99 euro ogni mese. Sarà possibile disdire in qualsiasi momento la sottoscrizione senza costi aggiuntivi.

CHIEVO-SAMPDORIA DATA E ORARIO

Chievo-Sampdoria è in programma la mattina di domenica 19 maggio 2019 nella cornice dello Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona. Fischio d'inizio previsto per le ore 12.30.