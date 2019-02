Chievo-Roma, le pagelle: Dzeko devastante, male Hetemaj

Dzeko ed El Shaarawy in forma Champions League, bene anche Marcano e Mirante. Nel Chievo sufficienza solo per Schelotto e Sorrentino.

CHIEVO

SORRENTINO 6,5: Non può nulla sui due goal della Roma e ne evita altri due.

FREY 5,5: Alla prima stagionale da titolare, non brilla e si fa male dopo mezz'ora. (39' DEPAOLI 5,5: Non stava bene e si vede; 72' SCHELOTTO 6: Si fa apprezzare per impegno e mobilità).

BANI 5: Si fa sorprendere insieme a Rossettini in occasione del vantaggio giallorosso e viene sovrastato da Dzeko.

ROSSETTINI 5: Idem come il compagno di reparto centrale.

BARBA 5,5: Approfitta di una disattenzione di Schick e Karsdorp per andare vicino al pareggio. Ma non basta per la sufficienza.

LERIS 5,5: Comincia bene, ma scompare troppo presto.

DIOUSSE' 5: Non può nulla contro i dirimpettai giallorossi in mezzo al campo.

HETEMAJ 5: Dalla sua parte Karsdorp e Cristante vanno a nozze. (59' PIAZON 5,5: Si fa notare solo nel finale).

GIACCHERINI 6: Alterna grandi giocate a decisioni poco lucide, ma è il migliore dei suoi.

DJORDJEVIC 5,5: Non fa mancare l'impegno e sfiora pure il goal, ma nel complesso non raggiunge la sufficienza.

STEPINSKI 5,5: Spina nel fianco nel primo tempo attraverso un movimento continuo su tutto il fronte d'attacco, si spegne nella ripresa.

ROMA



MIRANTE 6,5: Miracoloso sul colpo di testa ravvicinato di Djordjevic.

KARSDORP 6: Migliora partita dopo partita, diminuendo le disattenzioni difensive.

FAZIO 6,5: Ordinaria amministrazione contro Djordjevic.

MARCANO 6,5: Due chiusure decisive nel primo tempo.

KOLAROV 6,5: Impreciso nel primo tempo, sale in cattedra siglando il goal del 3-0.

CRISTANTE 6: Nonostante l'ammonizione iniziale gioca una partita di qualità, soprattutto i primi 45 minuti

NZONZI 6,5: Dirige le operazioni in mezzo, sovrastando sempre fisicamente gli avversari.

ZANIOLO 6: Vicino al goal in avvio, scompare dal campo nel secondo tempo. (76' DE ROSSI SV)

SCHICK 6,5: Diligente, si muove bene sulla fascia destra e si fa vedere anche in difesa. (59' FLORENZI 6: Con il match già chiuso non deve sforzarsi più di tanto).

DZEKO 7,5: Devastante. Goal ed assist da campione, sembra tornato ai livelli dello scorso anno.

EL SHAARAWY 7: Fa sempre la cosa giusta, sia in difesa che in attacco e trova d'astuzia l'ottavo goal della sua stagione di Serie A. (86' KLUIVERT SV)