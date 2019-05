Chievo, Campedelli sicuro: "Pellissier sarà il presidente del club"

Il numero 1 del Chievo è pronto a essere sostituito dalla bandiera Pellissier: "Ne parleremo appena appenderà fisicamente le scarpe al chiodo".

Pioggia e tanta emozione per l'ultima al Bentegodi di Sergio Pellissier. Almeno da calciatore. Perché, come annunciato prima del match contro la da Luca Campedelli, per il valdostano è pronto un nuovo ruolo all'interno del .

Quale? Quello del presidente, addirittura. Un ruolo che, come annuncia l'attuale numero 1 del Chievo a 'DAZN', calza alla perfezione a Pellissier. Il quale, dunque, sostituirebbe proprio Campedelli alla guida della società gialloblù.

"Credo che farà il presidente della società. Se mi ruberà il lavoro? Io non lavoro, quindi non mi ruba niente... Credo che per lui quella del presidente sia la carica più adeguata. Con Sergio non ne abbiamo ancora parlato, lo faremo appena appenderà fisicamente le scarpe al chiodo. La prima idea è che faccia il presidente operativo in tutto e per tutto".

Intanto, Pellissier è stato regolarmente schierato dall'inizio da Mimmo Di Carlo nella gara contro la Sampdoria. Match poco significativo per il Chievo, già retrocesso da tempo, ma particolarmente importante per il suo capitano, omaggiato dalla North Side, la curva di casa:

"Si scrive Sergio, si legge Chievo... grazie capitano!".