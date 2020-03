Chiesa, Tonali, Kurzawa: è Juventus-Inter anche sul mercato

Tra Juventus e Inter la sfida è caldissima anche sul mercato: Chiesa, Tonali e Kurzawa obiettivi comuni di bianconeri e nerazzurri per giugno.

Questa sera, alle 20.45, e si sfideranno all'Allianz Stadium in un inedito derby d' a porte chiuse. L'emergenza Coronavirus ha infatti costretto il calcio italiano a chiudere le porte ai tifosi fino al 3 aprile, una finestra necessaria per tutelare la salute pubblica e, al tempo stesso, per valutare il corso degli eventi.

Un incontro atipico, considerando l'atmosfera globale, ma al tempo stesso significativo per più motivi. Il primo, più banale, porta al confronto tra le due squadre che assieme alla stanno lottando per mettere le mani sullo scudetto. Il secondo, invece, porta a riflessioni ad ampio raggio: con valutazioni rigorosamente in chiave mercato.

Non a caso, in vista di giugno, bianconeri e nerazzurri potrebbero andare su diversi obiettivi comuni. Insomma, su nomi già cerchiati di rosso pronti a tenere banco nelle prossime puntate. Da Federico Chiesa della a Sandro Tonali del , passando per Layvin Kurzawa, in scadenza di contratto con il .

Nomi non nuovi, ma sempre intriganti. Nel dettaglio, però, appare complicato che la viola - dopo le ultime polemiche - possa decidere di vendere il 22enne tuttofare offensivo genovese alla Signora. Questione di rapporti.

Ecco perché, in maniera sorniona ma non troppo, l'ad Beppe Marotta starebbe osservando da vicino la situazione. pronto a innalzare ulteriormente il tasso qualitativo dell'Inter, seguendo le linee guida stilate da Antonio Conte. In sintesi, la su Chiesa fa registrare una fase di stanca, mentre i nerazzurri potrebbero approfittarne, sebbene per il momento non ci siano stati ancora contatti diretti tra società.

Altro giro, altro diamante: Tonali. Qui, invece, Madama c'è. Eccome. Alla Continassa ritengono che il 19enne centrocampista lombardo rappresenti un'eccellenza assoluta, da alimentare affinché possa esprimere il suo talento nei migliori palcoscenici.

Il Brescia ragiona attorno a una cifra vicina ai 50 milioni, mentre il dg Fabio Paratici opera in funzione di una proiezione inferiore. In definitiva, si tratterà. Senza sottovalutare l'Inter che, pur dando la priorità ad altre piste, pondera l'inserimento.

Attenzione, infine, alle occasioni. E qui sia Marotta sia Paratici, nel tempo, hanno ampiamente dimostrato di essere sensibili alla materia. Kurzawa, rimanendo in tema, è un profilo destinato a scaldare. Molto, se non tutto, dipenderà dalle mosse del , che in tempi brevi dovrà prendere una decisione circa il futuro del 27enne terzino sinistro francese: rinnovare o meno.

A un passo dal passaggio sotto la Mole a gennaio, nell'ambito dello scambio che avrebbe dovuto coinvolgere De Sciglio, l'ex è rimasto alla corte di Tuchel: ottenendo, specialmente negli ultimi tempi, un minutaggio corposo.