Chiesa ko, la Juventus torna sul mercato: piace Azmoun dello Zenit

La notizia del giorno, in casa Juventus, è purtroppo negativa per i tifosi bianconeri: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e stagione già finita per Federico Chiesa.

Il figlio d'arte si è infortunato nel primo tempo della trasferta dell'Olimpico contro la Roma e, questo forfait, ha innalzato le antenne degli uomini di mercato della 'Vecchia Signora', alla ricerca di un elemento in grado di non far rimpiangere troppo l'ex Fiorentina nei prossimi mesi.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', Allegri (intrigato anche da Bruno Guimaraes per il centrocampo) non chiederebbe un esterno d'attacco ma bensì una vera e propria punta: fari rivolti su Sardar Azmoun, gioiello dello Zenit e potenziale affare low cost per via della scadenza del contratto sempre più vicina (prossimo 30 giugno).

Sull'iraniano non ci sarebbe soltanto la Juventus ma anche altri club (in particolare francesi e tedeschi), tutti allettati dall'idea di mettere le mani su un giocatore di sicuro talento, da anni ormai presenza fissa sui taccuini dei vari direttori sportivi europei.

Azmoun sarebbe tesserabile fin da subito poiché, pur essendo extracomunitario, la Juventus potrebbe utilizzare lo slot rimasto libero per regalare ad Allegri un elemento ammirato da vicino lo scorso 2 novembre nel girone di Champions League: dell'iraniano la seconda rete dello Zenit all'Allianz Stadium nel 4-2 in favore dei piemontesi.