Chiellini con un'altra maglia? "E' fantamercato"

Il difensore ha parlato del futuro con la maglia della Juventus: "Io e Buffon non siamo mai stati un problema e non lo saremo mai".

Non è riuscito a conquistare una coppa europea con la maglia della Juventus, ma Giorgio Chiellini è sicuramente nella storia bianconera. Nove scudetti consecutivi con Madama e ruolo essenziale nell'ultimo decennio di rinascita del club. 36 anni nella carta d'identità, la metà a Torino.

Chiellini andrà in scadenza il prossimo giugno e il suo futuro non è ancora chiaro, ma una cosa è certa: non giocherà con altre maglie in Europa. Tradotto, continuerà con la maglia di Madama, giocherà in Asia-America o appenderà gli scarpini al chiodo dopo l'Europeo. Tutto ancora da definire.

Intervistato da Sky Sport, Chiellini è stato chiaro:

"Con un'altra maglia? È fantamercato. Sicuramente non in Italia e in Europa. Non è un tema attuale, adesso sono concentrato su Muriel, Zapata e Malinovskyi. Ho già tanti pensieri, il resto verrà dopo ed è lontano dalla mia concentrazione attuale".

Alla pari di Chiellini, anche l'amico Buffon ha un contratto in scadenza con la Juventus il 30 giugno:

"Nel periodo che ero in Nazionale sembrava fosse un problema se io e Gigi avessimo rinnovato o meno. Non siamo mai stati un problema, non lo siamo e non lo saremo mai".

529 gare ufficiali con la maglia della Juventus e 18 trofei (più 36 reti messe a segno): in bianconero ha vissuto anche l'ultimo anno in Serie A sotto Capello prima della retrocessione, giocata con Madama con immediato ritorno nella massima serie.

Cresciuto con la maglia del Livorno, Chiellini ha giocato le prime stagioni da professionista nella natia Toscana (ai tempi ha conquistato anche l'Europeo Under 19 in azzurro): prima maglia top, quella della Fiorentina nel 2004/2005, prima dell'approdo alla Juventus. Il resto è storia.