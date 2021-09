Chiellini non si fida della Svizzera: "In casa loro servirà una gara di alto livello"

Il capitano della Nazionale Chiellini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match tra Svizzera e Italia.

Vigilia importante per l'Italia, attesa dal match contro la Svizzera valido per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. Oltre al ct Roberto Mancini, in conferenza stampa è intervenuto anche il capitano Giorgio Chiellini.

Il capitano azzurro torna sul successo per 3-0 contro la Nazionale elvetica durante la fase a gironi degli Europei.

"Io credo che il risultato finale sia bugiardo, fino al raddoppio di Locatelli la partita è stata equilibrata e si è giocata sui dettagli. Loro ci hanno messo in difficoltà nel palleggio e hanno fatto delle ottime ripartenze. Dopo il 2-0 siamo stati bravi a gestirla e a segnare il 3-0 alla fine, ma risetto alla Turchia è stata completamente diversa. La svizzera è forte e pericolosa e domani, giocando in casa, sarà un avversario ancora più difficile da battere. Servirà una partita di alto livello per conquistare la vittoria".

In seguito Chiellini non fa drammi per il recente 1-1 contro la Bulgaria.

"In questi anni abbiamo incontrato altre volte delle difficoltà, ma magari sono state messe meno in risalto perché nella percezione comune la Nations League conta meno delle qualificazioni ai Mondiali. Credo che tutto faccia esperienza e che il pareggio con la Bulgaria ci servirà per mettere qualcosa in più già a partire dalla gara con la Svizzera".

Un Chiellini dunque cauto ma determinato, in vista di una partita chiave per la qualificazione dell'Italia ai prossimi Mondiali.