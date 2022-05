Chi è Simone Pafundi, il primo 2006 a giocare in Serie A

Che settimana, quella che sta vivendo Simone Pafundi. Un ragazzo che poco più di due mesi fa ha compiuto 16 anni, e nel giro di pochi giorni ha ricevuto la sua prima convocazione in azzurro da Roberto Mancini e ha fatto il suo esordio in Serie A.

Classe 2006, Pafundi è considerato uno dei migliori talenti della sua generazione. È nato in Friuli, gioca nell’Udinese, fa il trequartista: a livello giovanile ha fatto un percorso sbalorditivo che lo ha portato a giocare regolarmente con giocatori di 3-4 anni più grandi, in Primavera.

Venerdì ha anche ricevuto la sua prima chiamata in Nazionale: Roberto Mancini lo ha convocato per lo stage di tre giorni in cui valuterà i prospetti dell’Italia del domani. Il 22 maggio 2022 è iniziata la sua storia in Serie A. Probabilmente destinata a durare a lungo.





