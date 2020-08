Chi è Miranchuk, l'ultimo colpo dell'Atalanta per sostituire Ilicic

E' ufficiale l'ingaggio di Aleksey Miranchuk da parte dell'Atalanta: partirà sostituendo Ilicic, alle prese con problemi personali.

In c'era chi li confondeva al primo sguardo, praticamente due gocce d'acqua: da oggi in poi, però, il rischio di uno scambio di persona non esisterà più. E' ufficialmente terminata la convivenza alla Mosca dei gemelli Miranchuk, complice il trasferimento di Aleksey all' per poco più di 14 milioni di euro.

Una somiglianza impressionante, tale da trarre in inganno anche Lionel Messi alcuni anni fa. La 'Pulce', da grande intenditore di calcio oltre che superbo interprete, inserì il nuovo acquisto atalantino tra i dieci giocatori dal futuro assicurato e oggi possiamo dire senza problemi che quell'opinione non fu affatto un'esagerazione.

A giocare un ruolo decisivo nella carriera di Miranchuk non fu un osservatore o un dirigente ma mamma Elena che, da genitore premuroso e attento all'avvenire dei figli, lasciò Krasnodar per trasferirsi a Mosca dove fu lo a tesserare i due gemelli, salvo poi 'scaricarli' in seguito a causa di un fisico ritenuto non adatto ai carichi di lavoro.

La Lokomotiv approfittò della situazione e li accolse entrambi, accettando il 'pacchetto completo': scelta - col senno di poi - più che mai azzeccata e premiata dalla conquista del campionato russo nella stagione 2017/2018, il terzo in assoluto dopo un digiuno durato 14 anni.

Ma veniamo al protagonista della storia, Aleksey, probabilmente il più talentuoso tra i due fratelli e sicuramente il più duttile, a giudicare dalla grande quantità di opzioni che è in grado di offrire al suo allenatore: trequartista è il suo ruolo naturale, con licenza di spostarsi a destra e, più sporadicamente, a sinistra e qualche metro in avanti per giocare da seconda punta.

E' in quest'ultima posizione che ha punito la all'Allianz Stadium durante la fase a gironi di , sigillo replicato anche nel match di ritorno in Russia che però, come nel primo caso, non è bastato per evitare la sconfitta dei 'Ferrovieri'.

Rispetto alle stagioni precedenti, in quella appena conclusa il numero dei goal (16) ha superato quello degli assist (5), in controtendenza con il passato quando la nomea di 'uomo assist' sembrava costruita su misura per uno come lui, abituato maggiormente a propiziare le reti anziché segnarle.

MIRANCHUK VA PRESO AL FANTACALCIO?

L'Atalanta lo ha acquistato in qualità di vice Ilicic, la cui situazione è in completo divenire: attualmente lo sloveno si trova in patria per risolvere alcuni problemi personali e non è dato sapere quando potrà tornare ad aiutare i compagni di squadra in campo (l'ultima presenza risale all'11 luglio).

Parlando in termini fantacalcistici, puntare su Miranchuk sarebbe saggio poiché portatore di tanti bonus tra goal e assist, a patto che ci si copra magari proprio con Ilicic, che nelle gerarchie di Gasperini dovrebbe ancora essere davanti al russo a parità di condizione fisica e disponibilità.

Difficile dire se Miranchuk riuscirà o meno a ripetere i mirabolanti numeri fatti registrare nella modesta Premier League russa, di livello inferiore alla nostra : se però a garantire per lui è un certo Messi allora le probabilità che si verifichi un flop sono davvero minime.