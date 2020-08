Atalanta, preso Miranchuk dalla Lokomotiv Mosca: l'annuncio dei nerazzurri dopo le visite

L'Atalanta ha raggiunto un principio di accordo con la Lokomotiv Mosca per il trasferimento di Miranchuk. Sarà il vice Ilicic.

Gli ultimi passi formali e poi ci sarà anche l’annuncio dell’ , intanto però Aleksey Miranchuk si appresta a sbarcare in per iniziare la sua avventura in nerazzurro.

A confermare che gli accordi tra le parti sono già stati trovati, è stata la Mosca attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

⚡️ «Локомотив» и «Аталанта» достигли принципиальной договоренности о переходе Алексея Миранчука в итальянский клуб.



Трансфер завершится, когда Алексей пройдет медобследование.



➡️ https://t.co/iigbZr1dtA pic.twitter.com/f9DTWCRRX8 — «Локомотив» (@fclokomotiv) August 30, 2020

“Lokomotiv ed Atalanta hanno raggiunto un principio d’accordo per il trasferimento di Aleksey Miranchuk al club italiano. Il trasferimento sarà definito quando il giocatore supererà le visite mediche”.

Miranchuk , sempre attraverso il sito del club russo, ha già salutato la sua ormai ex squadra.

“Voglio ringraziare tutti i tifosi della Lokomotiv. Qui sono diventato un calciatore professionista e un uomo. Insieme abbiamo vinto tutto. Voglio ringraziare tutti per essere stati presenti nei momenti difficili e nei momenti facili. E’ ora di realizzare un sogno. Non sto dicendo addio! E’ un arrivederci!”.

Miranchuk, classe 1995, è un trequartista molto dotato fisicamente che può agire anche in un tridente offensivo. Per caratteristiche tecniche, nello scacchiere di Gasperini potrebbe anche fungere da vice Ilicic e comunque sostituire il campione sloveno finchè non sarà nuovamente pronto a tornare disposizione del suo tecnico e della sua squadra.