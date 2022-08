Chi è Malick Thiaw: il difensore che il Milan ha preso dallo Schalke 04

Il Milan accoglie Malick Thiaw: il rinforzo scelto da Maldini e Massara per il reparto difensivo di Stefano Pioli.

La vittoria di San Siro contro il Bologna ha permesso al Milan di riagguantare la vetta della classifica e di cominciare a mettere nel mirino il turno infrasettimanale che vedrà i rossoneri impegnati a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Proprio in quel 'Mapei Stadium' teatro del 19° Scudetto milanista lo scorso 22 maggio.

La squadra di Stefano Pioli si presenterà al cospetto dei neroverdi con sette punti in classifica e, con ogni probabilità, con un difensore in più a puntellare il pacchetto arretrato.

Proprio così, perché come confermato da 'Sky' nel post partita del 'Meazza', il club meneghino ha chiuso per l'ingaggio del difensore Malick Thiaw, difensore dello Schalke 04, che arriverà oggi in Italia per sostenere le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà al Milan. Il tutto a coronamento di un affare che innesterà 5 milioni di euro nelle casse del club tedesco.

CHI E' MALICK THIAW

Malick Thiaw è un difensore tedesco - di padre nigeriano e madre finlandese, nato nel 2001 e che dopo aver speso sei anni tra i settori giovanili di Fortuna Dusseldorf, Bayer Leverkusen e Borussia Mönchengladbach, a partire dal 2015 ha compiuto il suo ingresso ufficiale nel vivaio dello Schalke 04.

Un percorso che lo ha condotto sino alla promozione in prima squadra, coinciso con l'inizio della stagione 2019/2020, dove ha esordito in Bundesliga il 7 marzo 2020 nella gara contro l'Hoffenheim. Il suo impiego è cresciuto in maniera sensibile nell'annata seguente, decisamente nefasta per il club di Gelsenkirchen, costretto a fare i conti con un'amara retrocessione in Zweite Liga.

Al secondo piano del calcio tedesco, il centrale ha avuto modo di affermarsi e di trovare ancora più continuità giocando 31 delle 34 gare in programma, oltre a fornire un contributo di enorme spessore lungo la cavalcata che ha permesso allo Schalke di fare immediato ritorno in Bundes.

In tutto questo lasso di tempo, il Milan non l'ha mai perso di vista, monitorando i costanti progressi di un calciatore dotato di un'importante struttura fisica che lo rende assai pericoloso sulle situazioni di palla inattiva.

Nato come centrale di sinistra, dispone di una buona tecnica di base che gli consente di orbitare anche sul centro-destra, oltre che a consentirgli qualche licenza in fase d'impostazione.