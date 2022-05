Chi è Gerry Cardinale, il fondatore di RedBird che vuole comprare il Milan

Il club rossonero sembra essere vicinissimo al passaggio di proprietà, con RedBird pronta a entrare in scena al posto del gruppo Elliott.

Quello del Milan è un finale di stagione difficile da dimenticare. Oltre all'agognata vittoria dello Scudetto, arrivata all'ultima giornata con il 3-0 in casa del Sassuolo, il club rossonero si trova al centro di alcune trattative che potrebbero vedere un passaggio di proprietà.

Diverse le cordate interessate ai rossoneri, ma nelle ultime ore una delle pretendenti sembra aver compiuto lo strappo decisivo.

DA INVESTCORP A REDBIRD

Dal mese di aprile si è iniziato a parlare con insistenza dell'interesse di Investcorp, intenzionato a rilevare il Diavolo. Ma dopo diverse settimane di voci di chiusura imminente, il gruppo imprenditoriale ha deciso di ritirarsi dalla corsa all'acquisto.

Contemporaneamente è spuntato l'interesse di RedBird, pronto a mettere sul piatto un'offerta da 1,3 miliardi di euro. La società americana è stata fondata da Gerry Cardinale e ha diversi settori di interesse oltre allo sport, per un totale di 4 miliardi.

CHI E' GERRY CARDINALE

Il fondatore di RedBird Capital Partners si chiama Gerry Cardinale. 53 anni, originario di Philadelphia e di origini italiane, ha un patrimonio personale di circa un miliardo di dollari.

Laureato in "Politics and Political Theory” a Oxford nel 1991, il patron di RedBird ha lavorato per 20 anni in Goldman Sachs prima di dare vita alla sua società nel 2013.

Appassionato di sport, ha già investito in diversi ambiti e nel calcio in particolare: oltre ad essere proprietario del Tolosa (club di Serie B francese), possiede anche delle quote in Fenway Sports Group, il gruppo che detiente la proprietà del Liverpool.

Cardinale ha gestito anche club in altri sport, in particolare in NFL e in NBA, rispettivamente la massima serie di Football e Basket degli Usa.

A livello imprenditoriale, oltre alla RedBird, il magnate è personalmente attivo con una serie di società tra cui YES Network, Fenway Sports Group, Skydance Media, Compass Data Centers, The SpringHill Company, Wasserman Media Group e XFL.

CHE FINE FA ELLIOTT?

Il gruppo, alla guida del Milan dal 2018 dopo averlo rilevato da Li Yonghong, resterà proprietario del circa il 30% delle azioni del club con una valorizzazione del club rossonero attorno a 1,3 miliardi.

Cifra che potrebbe salire a 1,8 miliardi al verificarsi di alcune condizioni, tra le quali anche la realizzazione del nuovo stadio. Nel 2021 la valutazione della società nel 2021 ha raggiunto 580 milioni, con un aumento del 35% rispetto all'anno precedente: un balzo significativo e che può aumentare ancora in seguito alla conquista del diciannovesimo Scudetto.