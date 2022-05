Reuters - Investcorp rinuncia al Milan: saltata la trattativa con Elliott

Sono giorni caldissimi per il Milan su più fronti. Se in campo la squadra di Pioli è vicinissima alla vittoria del diciannovesimo scudetto della storia, da conquistare sul campo negli ultimi 90 minuti con la sfida a distanza con l'Inter, in via Aldo Rossi si continua a lavorare per la cessione delle quote azionarie del club.

Il fondo Elliott è concentrato sulla vendita della società meneghina con trattative avviate da settimane con Investcorp, fondo del Bahrein, e RedBird Capital, gruppo statunitense capitanato da Gerry Cardinale.

Nelle ultime ore si è registato un improvviso colpo di scena proprio in merito alla compravendita del Milan. Secondo quanto riferisce 'Reuters', Investcorp Group ha deciso di interrompere la trattativa con Elliott.

Alla base della scelta un ostacolo insormontabile, non svelato dalle fonti vicine all'agenzia di stampa.

"(Investcorp, ndr) non poteva essere d'accordo con loro (Elliott, ndr) sulla risoluzione di una certa questione".

Con il passo indietro di Investcorp, il Milan può finire nelle mani di RedBird Capital, che ora ha la strada spianata verso la chiusura della trattativa. La fumata bianca potrebbe arrivare per una cifra vicina agli 1,3 miliardi, con bonus che l'operazione a un ammontare totale di 1,8 miliardi negli anni successivi.

Se da un parte Investcorp ha deciso di sospende le contrattazioni, dall'altra RedBird potrebbe accelerare nei prossimi giorni e trovare l'intesa totale con Elliott, con il Milan che si avvicina a grani passi a un cambio d'assetto societario.