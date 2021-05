Chi è Ebrima Darboe, centrocampista della Roma arrivato in Italia da rifugiato

Nella sconfitta della Roma contro la Sampdoria, c'è una sola nota lieta: l'esordio in Serie A per il giovane centrocampista della Primavera, Darboe.

Minuto 83 di Sampdoria-Roma: la squadra giallorossa è in caduta libera ormai, sta perdendo anche contro i blucerchiati, ma Paulo Fonseca cerca di dare un senso alla serata almeno in un modo. Regala il debutto in Serie A alla giovane stellina della Primavera della Roma, Ebrima Darboe.

Centrocampista centrale di grande talento, fisicamente ricorda l'altro romanista Diawara. Il prossimo giugno compierà 20 anni, ma a soli 19 trova il sogno del debutto in Serie A, seppur in una serata nera per la Roma. Tra l'altro, già due anni fa era stato convocato in prima squadra dalla Roma, poi senza debuttare.

82': esce Villar, esordio in Serie A per Darboe #SampRoma 2-0 pic.twitter.com/djlIrXrW35 — AS Roma (@OfficialASRoma) May 2, 2021

Una storia particolare, assurda, anche struggente la sua. L'esordio di ieri rappresenta il picco di una storia partita da molto, molto, lontano.

Ebrima Darboe è arrivato in Italia dall’Africa da giovane migrante senza i suoi genitori. Una favola calcistica… Nato in Gambia nel 2001, l’anno del nostro terzo Scudetto, Ebrima è stato incluso nel progetto Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo) e successivamente affidato a un assistente sociale.

Era fuggito a 14 anni dal Gambia, sua terra natale, per garantire un futuro alla sua famiglia per cercare la fortuna all’estero, arrivando prima in Libia per poi raggiungere l’Europa e infine, in Italia. Arriva in Sicilia poi passa in una casa famiglia a Rieti dove scopre il mondo del calcio

Dopo aver iniziato a giocare nella squadra amatoriale Young Rieti, ha proseguito nel suo percorso educativo in Italia fino a ottenere un provino con la Roma. Entrato a far parte del Club, ha debuttato nella formazione Primavera all'inizio del 2019.

A luglio dello stesso anno, Darboe aveva firmato un contratto da professionista con il club giallorosso, un momento che aveva descritto come “la realizzazione di un sogno”.

Si tratta del quinto debutto di un giocatore del settore giovanile in prima squadra in questa stagione, dopo gli esordi di Boer, Tripi, Milanese e Bamba nella fase a gironi di Europa League. Nell'attuale Campionato Primavera Darboe ha totalizzato 5 goal e 2 assist in 18 gare disputate, denotando anche una vena realizzativa fuori dal normale per un centrocampista centrale.

Un lampo di luce in una stagione opaca per la Roma, soprattutto in Serie A. La speranza dei tifosi e della dirigenza, è che Darboe possa essere una futura stella ed un perno del progetto futuro della Roma.