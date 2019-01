Chi è Cedric Soares, il nuovo terzino dell'Inter

L'Inter ha acquistato Cedric Soares, terzino che arriva dal Southampton. Il CT del Portogallo lo ha portato ai Mondiali 2018 preferendolo a Cancelo.

Nuovo terzino per l'Inter che, anche a causa dei problemi fisici accusati da Vrsaljko, ha acquistato Cedric Soares dal Southampton in prestito con diritto di riscatto.

Il portoghese è un terzino di sicuro affidamento e nei prossimi mesi si giocherà la conferma in nerazzurro. Tra lui e il croato infatti alla fine ne resterà quasi certamente solo uno.

GLI INIZI DI CEDRIC

Cedric nasce il 31 agosto 1991 in Germania da genitori portoghesi ed è in Portogallo, con la maglia dello Sporting, che muove i suoi primi passi da calciatore. Dopo una stagione in prestito all'Academica il terzino lusitano torna a Lisbona dove si conquisterà la maglia da titolare tanto da attirare le attenzioni del Southampton.

PREMIER E PORTOGALLO

Cedric arriva in Inghilterra nel 2015 e in quattro anni colleziona un totale di 119 presenze mettendo in mostra tutte le sue doti che gli valgono anche la chiamata del Portogallo con cui vince gli Europei del 2016 e gioca i Mondiali 2018, quando il CT Santos lo preferisce a Joao Cancelo. Sicuramente meno tecnico del terzino oggi alla Juventus, Cedric è però più attento in fase difensiva ma sa disimpegnarsi anche in fase di spinta grazie al fisico brevilineo.

CEDRIC NELL'INTER

La speranza di Cedric è quella di conquistare presto pure l'Inter dove il portoghese si giocherà il posto con D'Ambrosio e Vrsaljko. Terzino solido e di sicuro affidamento, Cedric rappresenterà una valida alternativa per Spalletti anche grazie alla sua grande esperienza internazionale. Una caratteristica sicuramente molto utile all'Inter di oggi.

LA BELLA FILIPA

Insieme a Cedric arriva in Italia anche la bellissima Filipa Brandao, fidanzata col terzino dal 2016 e amante del nostro Paese come dimostrano le recenti vacanze a Capri. Filipa va così ad aggiungersi al nutrito gruppo delle wags nerazzurre capitanato ovviamente da Wanda Nara.