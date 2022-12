Chi è Andrei Coubis, il difensore del Milan conteso da Italia e Romania

Il capitano della Primavera del 'Diavolo' ha il doppio passaporto e deve scegliere se giocare per la nazionale italiana o per quella rumena.

Italia e Romania studiano da molto vicino Andrei Coubis, difensore classe 2003 del Milan. Il capitano della Primavera rossonera è conteso dalle due nazionali, che vogliono accaparrarselo in ottica futura per affidarsi le chiavi della difesa.

Il 19enne, nato e cresciuto a Milano da genitori di Bucarest, ha già vestito la maglia della Romania Under 19 e Under 20, allenata dall'ex portiere della Roma Bogdan Lobont, prima di prospettare alla FIGC la possibilità di entrare nel giro delle nazionali azzurre.

A confermarlo è stato anche il commissario tecnico della Romania, Eduard Iordanescu, che interrogato sulla possibilità di far esordire Coubis in nazionale maggiore per assicurarselo in ottica futura ed eliminare l'ipotesi di un passaggio all'Italia, ha risposto senza troppi giri di parole:

"Non ha senso far esordire un giocatore in fretta e furia solo per il rischio di perderlo. Lui ha una mentalità diversa".

Cresciuto nel Lombardia Uno, la stessa società in cui ha mosso i primi passi nel mondo del calcio Sandro Tonali, Andrei Coubis si è trasferito al Milan nel 2019 entrando a far parte del settore giovanile rossonero.

Arrivato da terzino destro, dopo un periodo di difficoltà a causa dell'ambientamento si sta imponendo nel ruolo di difensore centrale. Una scelta dettata anche dalle caratteristiche fisiche, con i 190 centimetri e la personalità da leader nel cuore della retroguardia.

L'italo-romeno si sta togliendo parecchie soddisfazioni da quando veste la maglia rossonera. Designato nel ruolo di capitano del Milan Primavera allenato da Ignazio Abate, ha realizzato un goal in Youth League sul campo del Salisburgo. Una gioia incredibile per uno abituato a fermare gli avversari più che andare in rete.

Un percorso nel quale è arrivata anche la chiamata di Pioli per il ritiro estivo in Austria, arrivata prima delle tre partite in Champions League contro Salisburgo e Chelsea (andata e ritorno).

Il Milan lo ha blindato con un contratto fino al 2027, l'Italia e la Romania se lo contendono per assicurarsi un profilo dal futuro luminoso. Andrei Coubis riflette e continua a crescere, passo dopo passo.

E chissà che i prossimi step, a stretto giro, non possano davvero quelli importanti, che cambiando la carriera: l'esordio in prima squadra con Pioli e la chiamata di Mancini per iniziare il lento e graduale inserimento in azzurro del capitano della Primavera del 'Diavolo'.