La Roma segue Akgun, Montella lo consiglia: "Sa fare goal e assist"

Il talento turco di proprietà del Galatasaray, brilla alla corte di Montella che lo consiglia alla Roma: "E' forte, veloce, scattante e tecnico".

Tra le società più attive sul fronte mercato, la Roma merita sicuramente una menzione speciale: dopo aver di fatto confezionato l'accordo per portare in giallorosso Nemanja Matic, i giallorossi spingono forte sull'acceleratore per far sfociare nel fatidico nero su bianco anche i colpi Solbakken e Celik.

Un tris per potenziare l'impianto a disposizione di José Mourinho? Sì, ma non solo. Nei radar capitolini, infatti, si registra un nuovo ingresso: si tratta di Yunus Akgun, gioiellino del Galatasaray, parcheggiato in prestito all'Adana Demirspor di Vincenzo Montella nella stagione appena conclusa.

Il classe 2000 ha brillato nella sua prima apparizione sul palcoscenico della Super League turca, mandando agli archivi un'annata più che positiva ed impreziosita da un bottino personale di 9 goal e 15 assist. Numeri importanti che hanno mosso l'attenzione dei vertici societari romanisti.

Da parte di Montella, ovviamente, l'apprezzamento è totale, come raccontato dal tecnico italiano in tempi recenti in esclusiva a GOAL, e ribadito sulle colonne de 'La Gazzetta dello Sport':

"Peccato fosse solo in prestito, è tornato al Galatasaray. Non aveva mai giocato in Super League, l'ho lanciato io, ha chiuso con 9 goal e una quindicina di assist".

E sulle voci riguardanti un potenziale interesse da parte della Roma, Montella non ha dubbi:

"Non ho parlato con Mourinho, ma glielo consiglierei se ne avessi l'opportunità. E' forte, scattante, veloce, tecnico, sa fare assist e segnare, vede linee di passaggio e mira sempre agli angoli".

CHI E' YUNUS AKGUN

Yunus Agkun è uno dei più recenti, e sicuramente interessanti, prodotti del calcio turco. Classe 2000, è cresciuto calcisticamente nell'Academy del Galatasaray, club che lo ha fatto debuttare in prima squadra il 5 agosto 2018.

Nell'estate del 2020, Agkun è stato ceduto a titolo temporaneo all'Adana Demirspor, formazione con la quale hai giocato nelle ultime due stagioni. Due annata all'insegna della crescita costante, passati attraverso la promozione in massima serie e culminati nell'anno da debuttante in massima serie turca.

Il tutto per un totale di 16 goal e 20 assist in 70 partite. Numeri di spessore che, salvo colpi di scena, lo ricongiungeranno verso la casa madre Galatasaray in vista della prossima stagione.

Sotto la guida tecnica di Montella, l'attaccante 21enne si è reso protagonista di una grande annata che lo ha inevitabilmente posto sotto i riflettori, candidandolo a pedina appetibile per la prossima finestra di mercato.

Dal punto di vista tattico, Akgun trova la congeniale collocazione come riferimento di destra nel tridente offensivo. Posizione dalla quale predilige puntare il campo dall'esterno per rientrare sul mancino, suo piede naturale.