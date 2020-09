ANSA - Cherubini prese informazioni sull'esame di Suarez

Federico Cherubini, braccio destro di Paratici, avrebbe chiesto informazioni al rettore dell'Università Statale di Perugia sull'esame di Suarez.

Filtrano nuove indiscrezioni dalle carte dell'inchiesta di sull'esame di Luis Suarez e dopo Fabio Paratici spunta anche il nome di Federico Cherubini, braccio destro del direttore sportivo della .

Secondo quanto riporta l'ANSA sarebbe stato Cherubini, originario di Foligno, a contattare Maurizio Oliviero per informarsi sulla possibilità di sostenere l'esame nel suo Ateneo. Ma lo stesso rettore avrebbe consigliato a Cherubini di rivolgersi all'Università per Stranieri della città umbra.

Oliviero peraltro, raggiunto dall'ANSA, non ha voluto fare il nome di colui che lo ha contattato spiegando però di aver sentito Paratici solo dopo l'esame di Suarez.

“Non metto altri nel tritacarne mediatico nel quale sono già finito io, assolutamente no. Paratici l’ho sentito solo dopo l’esame di Suarez. Mi chiamò l’altra persona e mise il telefono in viva voce. Paratici parlò per pochi secondi dicendo che lo staff del calciatore gli aveva riferito di essere rimasto positivamente colpito dall’accoglienza ricevuta a Perugia dall’attaccante e quindi riteneva giusto ringraziarmi. Perché ho indicato l’Università per Stranieri per l’esame? Perché è un’Istituzione della mia città e pensavo che la cosa potesse dargli ancora più lustro, perché pensavo che la potesse far emergere ancora di più. Che altro interesse avrei potuto avere?”.

Il rettore, pur senza mai citare Cherubini, racconta il contenuto del colloquio col dirigente bianconero.

"Mi chiamò questo mio conoscente chiedendomi se Suarez avesse potuto sostenere da noi l’esame d’italiano. Risposi che noi non facciamo quel tipo di attività e gli spiegai che invece doveva rivolgersi all’Università per Stranieri. Visto che l’entourage dell’uruguaiano aveva urgenza di fissare la prova mi resi disponibile a contattare il rettore della Stranieri e il loro direttore generale, limitandomi a fare da tramite con l’altra persona. Tutto qui”.

Infine, sempre in base a quanto riporta l'ANSA, anche l'avvocato Chiappero (legale della Juventus) avrebbe preso parte a una riunione con i vertici dell'Università per Stranieri di Perugia prima dell'esame di Suarez.

In ogni caso sia Cherubini che Chiappero, al momento, non risultano indagati dalla Procura di Perugia e non avrebbero esercitato alcuna pressione per velocizzare la pratica o facilitare l'esame.