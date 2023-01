Chelsea-Manchester City 0-1: Mahrez gela 'Stamford Bridge'

Un goal del nuovo entrato Mahrez permette al Manchester City di superare il Chelsea e riportarsi a -5 dall'Arsenal capolista della Premier League.

Il Manchester City non si lascia pregare e, dopo lo 0-0 interno dell'Arsenal col Newcastle, passa a Londra sul campo di un Chelsea sempre più in difficoltà: ora sono di nuovo cinque i punti di distacco tra 'Citizens' e 'Gunners', i londinesi restano al decimo posto a -19 dalla vetta.

Prosegue la sfortuna dei 'Blues' sotto l'aspetto degli infortuni: già privo di Mount, Potter deve fare a meno in rapida successione anche di Sterling e Pulisic, entrambi sostituiti in un primo tempo che fatica a carburare in quanto ad emozioni.

Il fatto che Haaland non sia mai veramente pericoloso è una notizia, così come il palo stampato all'improvviso dal nuovo entrato Chukwuemeka: Ederson salvato da una deviazione amica.

Molto più vivace la ripresa, quando Aké pareggia il conto dei legni con un colpo di testa che lascia immobile Kepa, bravo poi a disinnescare un rasoterra violento di De Bruyne. Anche Thiago Silva ha la chance di lasciare il segno, ma il tiro dall'interno dell'area sfiora il palo.

Guardiola cambia gli esterni del tridente d'attacco inserendo Grealish e Mahrez: sono proprio loro a confezionare il goal che sblocca l'impasse al culmine di un'azione manovrata, con l'assist dell'ex Aston Villa per l'algerino, un vero e proprio fulmine nell'anticipare un disattento Cucurella sul secondo palo.

Il tanto atteso forcing desiderato dai tifosi del Chelsea non prende mai davvero quota: un bene enorme per il Manchester City, che non ha problemi a difendere il minimo vantaggio in un finale con pochissimo da raccontare. Qualche minuto anche per Phillips, recentemente punzecchiato da Guardiola a causa di una linea tutt'altro che snella. Nel recupero grande occasione per Hall: mancino da dimenticare.

IL TABELLINO

CHELSEA-MANCHESTER CITY 0-1

MARCATORI: 63' Mahrez

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Koulibaly, Thiago Silva, Cucurella (68' Hall); Ziyech (69' Gallagher), Kovacic, Zakaria; Sterling (5' Aubameyang, 68' Giraud-Hutchinson), Havertz, Pulisic (22' Chukwuemeka). All. Potter

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker (46' Akanji), Stones, Aké, Joao Cancelo (46' Lewis); De Bruyne, Rodri (86' Phillips), Gündoğan; Bernardo Silva (60' Mahrez), Haaland, Foden (60' Grealish). All. Guardiola

Arbitro: Paul Tierney

Ammoniti: Kovacic (C), Koulibaly (C)

Espulsi: nessuno