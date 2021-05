Chelsea-Leicester 0-1: Tielemans consegna l'FA Cup a Rodgers

Di fronte a 20mila spettatori (sì avete capito bene), il Leicester vince l'FA Cup, battendo il Chelsea per uno a zero, firmato Tielemans.

Trionfa a sorpresa il Leicester City in FA Cup: la squadra di Brendan Rodgers alza il trofeo dopo aver battuto il Chelsea con grande fatica, con un solo tiro in porta in tutta la partita, ma quello decisivo: la perla dai 25 metri di Youri Tielemans.

Una partita combattuta, sporca, a tratti anche tesa e non molto spettacolare: nel primo tempo non si registra un solo tiro in porta, che invece arriva solamemente nella ripresa con un debole colpo di testa di Marcos Alonso.

Nel Leicester decisivo Schmeichel, che nel secondo tempo chiude la porta del Leicester in modo decisivo per almeno due volte, una in particolare a tre minuti dalla fine, con un colpo d'istinto che lascia di stucco Mount, autore del tiro che stava per dare il pareggio a Tuchel.

Ma, come detto, la scena è stata rubata da Tielemans. Dopo l'ora di gioco e dopo un errore in fase di costruzione da parte del Chelsea, il belga prende palla, punta l'area dei Blues e lascia partire un missile terra-aria che non lascia scampo a Kepa.

Poi, quando tutto sembra essere finito, il Chelsea vive per un paio di minuti l'illusione di aver ripreso la partita: inserimento lungo e tiro in scivolata di Chilwell, dopo un rimpallo tra Morgan e Söyüncü, la palla finisce in rete. Tutto il club londinese esplode di gioia ma l'arbitro annulla tutto per fuorigioco millimetrico, dopo un check al VAR.

Niente da fare per il Chelsea, che deve abbandonare il sogno di alzare l'FA Cup; si potrà rifare tra qualche giorno con la possibilità di vincere niente di meno che la Champions League.