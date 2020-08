Champions League, prime sorprese: fuori Ludogorets e Celtic

Avanti Ferencvaros, AZ e Midtjylland, mentre vengono eliminate alcune squadre favorite per accedere al terzo turno preliminare.

Prime sorprese nella nuova . Chiusa l'edizione più lunga di sempre in virtù dello slittamento per coronavirus, il torneo per club più importante al mondo è iniziato con i turni preliminari, in attesa dei gironi ad ottobre e della caccia al Campione in carica.

Nel secondo turno preliminare, infatti, diverse squadre habituè della fase a gironi sono state eliminate a sorpresa, con possibili novità e prime volte nei gruppi che si definiranno nelle prossime settimane con la terza fase e dunque i playoff pre-Champions vera e propria.

Fuori dopo i supplementari il , con l'AZ Alkmaar che spera di raggiungere l' nella fase a gironi. Eliminato anche il , battuto dal Midtjylland, riuscito ad arrivare alla fase finale della Champions qualche anno fa, tanto da sfidare la . Fuori anche il Legia Varsavia e avanti l'Omonia, squadra cipriota.

Altre squadre

Quella che appare essere la sorpresa più grande del secondo turno preliminare di Champions League pare però essere l'eliminazione del : la formazione scozzese, ancora una volta Campione del proprio torneo, è stata eliminata dal Ferencvaros.

Il glorioso club ungherese, tornato in auge nelle ultime stagioni, punta a tornare in Champions 25 anni dopo l'ultima partecipazione alla fase a gironi. Per il Celtic, invece si tratta della terza eliminazione di fila prima dei gruppi, ma da diverso tempo non capitava così presto.

Curiosamente, tra l'altro, la gara tra Celtic e Ferencvaros, si è giocata con un dominio di verde: biancoverdi gli scozzesi, neroverdi gli ungheresi. Non proprio un compito facile per il direttore di gara e i suoi assistenti, ma anche per gli spettatori da casa.