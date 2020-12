Champions League, i risultati - Pari Liverpool, cinquina del PSG

Il Liverpool impatta col Midtjylland, il PSG ne fa 5 all'Istanbul Basaksehir nel recupero del match sospeso per razzismo. Alle 21 le altre sfide.

L'ultima giornata della fase a gironi di , ha visto nei match del mercoledì il suo atto conclusivo.

Le partite del pomeriggio, oltre alla qualificazione agli ottavi dell'Atalanta, hanno prodotto il pari tra Midtjylland e (inglesi già avanti da primi) e la cinquina del all' .

La sfida del 'Parco dei Principi', sospesa martedì per la frase di stampo razzista rivolta dal quarto uomo Coltescu a Pierre Webo - vice di Okan Buruk sulla panchina turca - è stata preceduta dall'ingresso sul prato verde di tutti i protagonisti con la t-shirt 'No Racism'. Ma non solo, perchè durante l'inno della Champions i 22 in campo si sono inginocchiati nel cerchio centrale all'insegna di 'Black Lives Matter'. I parigini vincono il girone H.

Altre squadre

Alle 21 il resto delle gare, compresa - .

CHAMPIONS LEAGUE, I RISULTATI

GIRONE A

BAYERN MONACO-LOKOMOTIV MOSCA [ore 21.00]

[ore 21.00]

GIRONE B

INTER-SHAKHTAR DONETSK [ore 21.00]

REAL MADRID-BORUSSIA MONCHENGLADBACH [ore 21.00]

GIRONE C

OLYMPIAKOS - PORTO [ore 21.00]

MANCHESTER CITY-MARSIGLIA [ore 21.00]

GIRONE D

AJAX-ATALANTA 0-1 [85' Muriel]

MIDTJYLLAND-LIVERPOOL 1-1 [1' Salah (L). 62' rig. Scholz (M)]

GIRONE H

PSG-ISTANBUL BASAKSEHIR 5-1 [21', 38' e 50' Neymar (P), 42' rig. e 62' Mbappè (P), 57' Topal (I)]