Al via la quarta giornata di Champions League: il Chelsea vince in Svezia contro il Malmo, conquistando un successo fondamentale grazie alla rete di Ziyech. Nel Gruppo G vittoria importante anche per il Wolfsburg che regola il Salisburgo per 2-1 grazie a Baku e Nmecha. Inutile la rete di Wober.

GRUPPO E

BAYERN MONACO-BENFICA ore 21

DINAMO KIEV-BARCELLONA ore 21

GRUPPO F

ATALANTA-MANCHESTER UNITED ore 21

VILLARREAL-YOUNG BOYS ore 21

GRUPPO G

SIVIGLIA-LILLE ore 21

WOLFSBURG-SALISBURGO 2-1 [3' Baku (W), 30' Wober (S), 60' Nmecha (W)]

GRUPPO H

MALMO-CHELSEA 0-1 [56' Ziyech (C)]

JUVENTUS-ZENIT ore 21