Champions League, risultati 3ª giornata - Vince l'Atletico, pari Shakhtar

Morata segna un goal fondamentale per l'Atletico, Bayer Leverkuen battuto 1-0. 2-2 spettacolare tra Shakhtar e Dinamo Zagabria.

Arriva grazie a Morata un successo fondamentale per l' di Simeone, che supera di misura il mettendo un mattoncino in più nella qualificazione alla fase successiva. Si va invece durissima per i tedeschi, praticamente tagliati fuori dall corsa agli ottavi.

CHAMPIONS LEAGUE, 3ª GIORNATA

GARE DI MARTEDI’

Nel girone dell' , nell'altro anticipo del martedì giocato alle 18:55, una gara senza esclusione di colpi ha visto alla fine pareggiare e . Croati autori di una grande partita e in piena corsa per gli ottavi, ma raggiunti dalla rete di Dodo ad un quarto d'ora dalla fine.

GIRONE A

BRUGGE- [Ore 21.00]

GALATASARAY-REAL MADRID [Ore 21.00]

GIRONE B

OLYMPIAKOS-BAYERN [Ore 21.00]

TOTTENHAM-STELLA ROSSA [Ore 21.00]

GIRONE C

SHAKHTAR DONETSK-DINAMO ZAGABRIA 2-2 [16' Konoplyanka (S), 25' Olmo (D), 60' rig. Orsic (D), 75' Dodo (S)]

MANCHESTER CITY-ATALANTA [Ore 21.00]

GIRONE D

ATLETICO MADRID-BAYER LEVERKUSEN 1-0 [78' Morata]

JUVENTUS-LOKOMOTIV MOSCA [Ore 21.00]

GARE DI MERCOLEDI’

GIRONE E

SALISBURGO-NAPOLI [Ore 21.00]

GENK-LIVERPOOL [Ore 21.00]

GIRONE F

INTER-BORUSSIA DORTMUND [Ore 21.00]

SLAVIA PRAGA-BARCELLONA [Ore 21.00]

GIRONE G

LIPSIA-ZENIT [Ore 18.55]

BENFICA-LIONE [Ore 21.00]

GIRONE H

AJAX-CHELSEA [Ore 18.55]

LILLE-VALENCIA [Ore 21.00]