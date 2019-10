Inter-Borussia Dortmund 2-0: Lautaro-Candreva, nerazzurri di nuovo in corsa

L'Inter vince contro il Borussia Dortmund e sale a quota 4 punti in classifica, dietro al Barcellona. Decisivi Lautaro Martinez e Candreva.

San Siro in delirio al coro di "Chi non salta è rossonero": si chiude così il mercoledì di Champions dell' di Antonio Conte, che batte con pieno merito il e si rimette in corsa per l'accesso agli ottavi di finale.

Una gara ben giocata dai nerazzurri che trovano il vantaggio dopo 22 minuti grazie a Lautaro Martinez, bravo a sfruttare uno splendido lancio in profondità di De Vrij e a battere Burki in uscita. Da quel momento in avanti, l'Inter ha dimostrato di star meglio dei tedeschi che, seppur supportati da un nutrito gruppo di tifosi, hanno fatto mancare grinta e determinazione.



Eccezion fatta per un tentativo di Sancho disinnescato da Handanovic pochi istanti prima dell'intervallo, gli avversari si fanno vedere poco e sfiorano il pari soltanto al 75' quando Brozovic allontana un pallone calciato da Sancho e pericolosamente vicino alla linea di porta.



Un po' a sorpresa, Conte sostituisce Lukaku dopo appena un'ora di gioco mandando in campo il giovanissimo Sebastiano Esposito che, a dispetto di ogni emozione, disputa una mezzora straordinaria, conquistando anche un calcio di rigore che Lautaro però fallisce.



Dopo aver mancato il match-point con Lautaro Martinez, ipnotizzato appunto dal dischetto da Burki, è Candreva a chiudere i conti nel finale, sfruttando un contropiede magistralmente orchestrato da Brozovic.



Tra due settimane le due squadre si sfideranno nuovamente, stavolta in , ma intanto l'Inter si regala il primo sorriso europeo in attesa di rituffarsi sul campionato: sabato a San Siro arriverà il .



TABELLINO



INTER-DORTMUND



MARCATORI: 22' Lautaro Martinez (I), 89' Candreva (I)



INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Gagliardini, Asamoah (80' Biraghi); Lautaro (90' Borja Valero), Lukaku (62' Esposito)



BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1) Burki; Hakimi, Akanji (74' Bruun Larsen), Hummels, Schulz; Delaney (65' Dahoud), Witsel; Sancho, T.Hazard (84' Guerreiro), Weigl; Brandt



AMMONITI: Brozovic (I), Barella (I), Weigl (D), Hummels (D), Candreva (I)



ESPULSI: Nessuno