Quando si giocano gli ottavi di Champions League 21/22? Date e orari

Chiusa la fase a gironi di Champions League 2021/2022, le sedici squadre rimaste si concentrano sul nuovo anno solare, che per tutte fara rima con ottavi di finale. I club rimasti in gioco si confronteranno nella prima fase ad eliminazione diretta per provare a conquistare il trofeo più importante del continente ed entrare nella storia dello stesso.

Per l'Italia in gioco Inter e Juventus dopo l'eliminazione del Milan e la retrocessione dell'Atalanta in Europa League. Presenti quasi tutte le big, dal PSG al Chelsea Campione in carica, dal Real Madrid al Manchester City. Fuori dagli ottavi invece il Barcellona, dopo quasi due decenni.

OTTAVI DI CHAMPIONS, DATE E ORARI

Tra febbraio e marzo 2022 si disputeranno gli ottavi di Champions League 21/22. Ogni martedì e mercoledì dal 15 febbraio al 16 marzo, con stop solamente 1 e 2 marzo, si giocheranno due gare. Tutte e sedici le sfide degli ottavi si disputeranno alle ore 21.

Due gare d'andata il 15 febbraio

Due gare d'andata il 16 febbraio

Due gare d'andata il 22 febbraio

Due gare d'andata il 23 febbraio

Due gare di ritorno l'8 marzo

Due gare di ritorno il 9 marzo

Due gare di ritorno il 15 marzo

Due gare di ritorno il 16 marzo

Lunedì 13 dicembre, dalle ore 12, si decideranno le otto sfide degli ottavi di finale. Non sono possibili incontri tra squadre della stessa nazione o che si sono già affrontate nei gironi.