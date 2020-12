Champions League, i risultati - Lipsia show, è agli ottavi: United in Europa League

Clamoroso in Germania: la squadra di Nagelsmann elimina lo United. Juve prima davanti al Barcellona. Dortmund primo, Lazio seconda nel gruppo F.

La serata di Champions League si apre con il girone F, in campo alle 18.55. La soffre, ma alla fine strappa il 2-2 in casa contro il Brugge che vale la qualificazione. Primo posto che, però, è del , vincente sul campo dello di rimonta e in testa al gruppo a 13 punti.

Alle 21, il girone più atteso era l'H. In attesa di capire come si concluderà la clamorosa vicenda di -Basaksehir, sospesa dopo insulti razzisti dal quarto uomo a Webo, il stende il e si guadagna la qualificazione: il 3-2 della Red Bull Arena spedisce i Red Devils matematicamente in .

Nel gruppo G, la fa il colpo grosso sul campo del e sale al primo posto, trascinata dalla doppietta di Cristiano Ronaldo. Nell'altra partita, la Dynamo batte il Ferencvaros. Nel gruppo E, dove tutto era già stato deciso, vince il e pareggia il .

Altre squadre

GIRONE E

CHELSEA-KRASNODAR 1-1 [24' Cabella (K), 28' rig. Jorginho (C)]

RENNES-SIVIGLIA 1-3 [32' Koundé (S), 45+3' e 81' En-Nesyri (S)]

GIRONE F

LAZIO-BRUGGE 2-2 [12' Correa (L), 15' Vormer (B), 27' rig. Immobile (L), 76' Vanaken (B)]

ZENIT-BORUSSIA DORTMUND 1-2 [16' Driussi (Z), 68' Piszczek (B), 78' Witsel (B)]

GIRONE G

BARCELLONA-JUVENTUS 0-3 [13' rig. Ronaldo (J), 20' McKennie (J), 52' rig. Ronaldo (J)]

DYNAMO KIEV-FERENCVAROS 1-0 [60' Popov]

GIRONE H

PSG-BASAKSEHIR sospesa

LIPSIA-MANCHESTER UNITED 3-2 [2' Angelino (L), 13' Haidara (L), 69' Kluivert (L), 80' rig. Fernandes (M), 82' Pogba (M)]