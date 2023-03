Champions, Europa League e Conference: le partite delle italiane, data, orario e dove vederle in tv e streaming

Tutto quello che c'è da sapere sulle gare delle italiane nelle coppe europee: dagli orari e il programma a dove vederle in tv e in streaming.

Champions, Europa League e Conference. Le coppe europee entrano nel vivo con la fase ad eliminazione diretta e gli ottavi di finale.

Ben sette squadre italiane sono impegnate nella doppia sfida che mette in palio un posto tra le prime otto delle competizioni del Vecchio Continente.

Se da una parte Napoli, Inter e Milan vanno a caccia di conferme dopo i successi dell’andata, dall’altra Roma e Juventus in Europa League e Lazio e Fiorentina in Conference League vogliono continuare il trend positivo dopo aver superato gli spareggi e mirano ai quarti.

Il programma prosegue con il ritorno degli ottavi di Champions League in programma nelle prossime due settimane, con due gare il martedì e due il mercoledì, mentre per quanto riguarda Europa League e Conference l’andata si giocherà il 9 (fatta eccezione per la Lazio, che anticipa al 7 per la contemporanea sfida tra Roma e Real Sociedad, sempre all’Olimpico, di giovedì), mentre il ritorno è fissato per il 16, una settimana più tardi.

Come dicevamo, Inter e Milan partono dall’1-0 conquistato a San Siro rispettivamente contro Porto e Tottenham, mentre, il Napoli ospita al Maradona l’Eintracht dopo il 2-0 ottenuto a Francoforte.

In Europa League, la Juventus, reduce dal successo nel doppio confronto con il Nantes, se la vedrà con il Friburgo, mentre la Roma con la Real Sociedad dopo aver eliminato il Salisburgo.

Lazio e Fiorentina, invece, affrontano rispettivamente AZ Alkmaar e Sivasspor dopo i successi su Cluj e Braga.

Ecco il programma e dove vedere in diretta le sfide che vedranno impegnate le italiane in Champions League, Europa League e Conference League.

MARTEDÌ 7 MARZO

LAZIO-AZ ALKMAAR (Ore 18:45) - Andata ottavi Conference League - DAZN & SKY

MERCOLEDÌ 8 MARZO

TOTTENHAM-MILAN (Ore 21:00) - Ritorno ottavi Champions League - AMAZON PRIME VIDEO

GIOVEDÌ 9 MARZO

ROMA-REAL SOCIEDAD (Ore 18:45) - Andata ottavi Europa League - DAZN & SKY

JUVENTUS-FRIBURGO (Ore 21:00) - Andata ottavi Europa League - DAZN & SKY

FIORENTINA-SIVASSPOR (Ore 21:00) - Andata ottavi Conference League - DAZN & SKY

MARTEDÌ 14 MARZO

PORTO-INTER (Ore 21:00) - Ritorno ottavi Champions League - SKY & CANALE 5

MERCOLEDÌ 15 MARZO

NAPOLI-EINTRACHT FRANCOFORTE (Ore 21:00) - Ritorno ottavi Champions League - AMAZON PRIME VIDEO

GIOVEDÌ 16 MARZO

FRIBURGO-JUVENTUS (Ore 18:45) - Ritorno ottavi Europa League - DAZN & SKY

SIVASSPOR-FIORENTINA (Ore 18:45) - Ritorno ottavi Conference League - DAZN & SKY

REAL SOCIEDAD-ROMA (Ore 21:00) - Ritorno ottavi Europa League - DAZN & SKY

AZ ALKMAAR-LAZIO (Ore 21:00) - Ritorno ottavi Conference League - DAZN & SKY