Celtic-Rangers in Australia: Old Firm ‘amichevole’ nonostante la rabbia dei tifosi

L’Old Firm è da sempre uno dei derby più sentiti al mondo. La sfida che mette di fronte le due squadre di Glasgow, ovvero Celtic e Rangers, è un qualcosa che si spinge al di là del calcio e che va a toccare corde, come storia, politica e religione, che con il pallone nulla solitamente hanno a che fare.

Per tale motivo il derby di Glasgow riserva sempre un grande spettacolo, uno spettacolo che, per la prima volta nella storia, sarà portato al di fuori dei confini scozzesi.

Durante il periodo di pausa della Scottish Premiership per i Campionati del Mondo, Celtic e Rangers si trasferiranno in fatti in Australia per un torneo che le vedrà protagonista con il Sydney FC ed il Western Sydney Wanderers.

La presenza delle due squadre alla Sydney Super Cup, manifestazione che prenderà il via a metà novembre, è stata confermata dai due club e i Rangers hanno già annunciato che la sfida contro il Celtic è in programma il prossimo 20 novembre nella cornice dell’Accor Stadium, un impianto da 83500 posti.

La notizia non è stata presa bene dai tifosi delle due squadre ed anzi, proprio la reazione delle tifoserie di Celtic e Rangers ha nei giorni scorsi fatto pensare ad una possibile rinuncia da parte delle due compagini di Glasgow.

La rabbia di molti si è riversata anche sui social network, ma tanto per il Celtic quanto per i Rangers, la Sydney Super Cup rappresenterebbe una occasione irrinunciabile dal punto di vista del ritorno economico.

Il direttore commerciale dei Rangers, James Bisgrove, ha infatti spiegato come questo torneo rappresenti un’opportunità unica.

“Non abbiamo mai ricevuto un’offerta di questo genere per due amichevoli. Abbiamo quindi esaminato la situazione ed il board ha deciso all’unanimità che si tratti di un qualcosa di positivo per il club”.

L’Old Firm si sposterà quindi in Australia, nonostante la delusione delle due tifoserie.