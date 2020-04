Cellino contro Lotito: "Un raglio d'asino non giunge in paradiso"

Il possibile ritorno in campo continua a dividere i presidenti di : Massimo Cellino fa parte della schiera di coloro che preferirebbero chiuderla qui, senza trascinare una stagione che dovrebbe considerarsi già conclusa.

Il presidente del resta convinto della sua opinione, ribadita in un'intervista rilasciata a 'Il Giornale di Brescia'.

"Ribadisco che se si riprenderà a giocare io non schiererò il Brescia. Non è una provocazione: mi diano i punti di penalizzazione che vogliono, mi assumo tutte le responsabilità del caso".

Cellino non risparmia un attacco al collega Lotito che, al contrario, vorrebbe tornare a giocare appena la situazione lo permetterà.

"Sto vedendo troppo egoismo e troppe persone che cercano di approfittare di questa situazione. Lotito vuol tornare a giocare? Raglio d'asino non giunge in paradiso si dice a casa mia: io ascolto solo chi è degno di essere ascoltato. Tra l'altro non so nemmeno se rappresenti la visto che del club è solo presidente del comitato di gestione...".