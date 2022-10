Il giocatore della Roma ha lasciato il campo per infortunio dopo cinque minuti in seguito ad un intervento involontario del compagno.

E' durata appena quattro minuti la gara di Zeki Celik, difensore della Roma. Il giocatore turco, infatti, è stato costretto alla sostituzione per un infortunio quanto mai inusuale: k.o dopo l'intervento fortuito del compagno di squadra Mancini.

Al quarto minuto di Roma-Betis, terzo turno della fase a gironi di Europa League, Mancini è intervenuto in maniera involontaria sulal caviglia di Celik nel tentativo di rubare palla a Joaquin.

Immediata richiesta di cambio da parte di Celik e dei compagni di squadra, mentre Mancini porgeva le sue scuse all'amico: al suo posto, Mourinho ha inserito Spinazzola per il resto della sfida di Europa League.

Le condizioni di Celik saranno da valutare nei prossimi giorni. Arrivato in estate dopo l'esperienza al Lille, l'esterno turco ha giocato titolare quattro delle ultime cinque sfide di Serie A come esterno destro della Roma. Una pedina via via sempre più fondamentale per Mourinho.