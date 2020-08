Rui Costa chiude a Cavani: "Non riapriremo la trattativa"

E' definitivamente tramontata l’ipotesi di vedere Cavani con la maglia del Benfica. Rui Costa spiega: “Abbiamo fatto il possibile".

E’ attualmente svincolato, ma la cosa non gli sta impedendo di essere uno dei grandi protagonisti dell’estate.

Mentre il , la squadra nella quale ha militato fino a poche settimane fa, si appresta a disputare la sua prima finale di Champions League , Edinson Cavani è ancora in attesa di capire cosa gli riserverà il futuro.

Fino a pochi giorni fa, sembrava mancasse solo l’ufficialità per il suo approdo al , poi quando si attendeva solo la fumata bianca, sono iniziate a circolare voci legati ad un clamoroso stop della trattativa.

Altre squadre

A rendere ogni discorso impossibile sarebbero state le richieste del giocatore che, per trasferirsi in , avrebbe preteso un triennale da 10 milioni di euro a stagione.

A spiegare come in realtà l'operazione sia definitivamente saltata è stato il direttore sportivo del club lusitano Manuel Rui Costa, intervenuto in conferenza stampa.

"Da parte nostra la trattativa è chiusa. Abbiamo fatto tutti gli sforzi possibili per raggiungere il giocatore, ma non è stato possibile e ora cerchiamo altre soluzioni”.

Il Benfica quindi non alzerà la propria offerta e se Cavani non abbasserà le sue pretese la trattativa sembra ormai tramontata.