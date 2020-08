A Bola - Cavani non sarà un giocatore del Benfica: richieste troppo alte

Sfuma sul più bello l'approdo di Edinson Cavani al Benfica che ha ritenuto insostenibili le richieste economiche del 'Matador' sull'ingaggio.

Sembrava mancasse solo l'ufficialità per l'approdo di Edinson Cavani al che, a meno di ulteriori colpi di scena, non avverrà: la società portoghese ha infatti interrotto le trattative con il bomber uruguaiano.

Secondo quanto riportato da 'A Bola', a complicare il buon esito dell'accordo sono state le richieste elevate del giocatore che per trasferirsi in chiedeva un triennale da 10 milioni netti a stagione, operazione da 60 milioni lordi totali.

Cifra giudicata insostenibile dalla dirigenza del Benfica che ha già dirottato gran parte degli sforzi economici sui tre nuovi acquisti Vertonghen, e Waldschmidt.

Il futuro di Cavani resta dunque in bilico: chissà che non ci sia un ritorno di fiamma con qualche club nostrano che possa riportarlo in otto anni dopo l'addio al .