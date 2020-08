PSG-Bayern Monaco dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

PSG e Bayern Monaco si affrontano nella finale di Champions League: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

-BAYERN MONACO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: PSG-

PSG- Data: 23 agosto 2020

23 agosto 2020 Orario: 21:00

21:00 Canale TV: Canale 5, Sky

Canale 5, Sky Streaming: Mediaset Play, Sky Go e Now Tv

La lunga corsa è arrivata a un passo dalla sua conclusione: la si appresta a vivere il suo atto finale, quello che sancirà quale squadra potrà fregiarsi nella prossima stagione del titolo di campione d’Europa. A contendersi il più importante trofeo continentale al quale un club può aspirare saranno PSG e .

I campioni di , alla loro prima finalissima di Champions, raggiunta tra l’altro nell’anno del cinquantenario dal fondazione, sono riusciti a spingersi fino all’ultima sfida della competizione dopo aver dominato il Gruppo A nella fase a Gironi (5 vittorie e 1 pareggio) ed aver successivamente superato gli ostacoli (sconfitta per 2-1 in e vittoria per 2-0 a Parigi negli ottavi di finale), (2-1 in rimonta in gara secca nei quarti di finale) e (3-0 in semifinale con le reti di Marquinhos, Di Maria e Bernat).

I bavaresi invece, dopo aver superato in scioltezza la fare a Gironi (6 vittorie in altrettante gare nel Gruppo B), hanno successivamente eliminato il (3-0 interno e 4-1 a Monaco negli ottavi di finale), (storico 8-2 nei quarti di finale) ed il (3-0 in semifinale con goal di Gnabry, doppietta per lui, e Lewandowski).

Le due squadre si sono già affrontate otto volte in ambito europeo e sempre nella fase a Gironi della Champions League. Il bilancio è favorevole al PSG, visto che si è imposto 5 volte a fronte di 3 sconfitte.

Lewandowski si presenta alla finale da capocannoniere del torneo, in virtù delle 15 reti messe a segno. I migliori marcatori della compagine parigina sono invece Mbappé ed Icardi con 5 reti.

Tutto su PSG-Bayern Monaco: dalle formazioni a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO PSG-BAYERN MONACO

La super sfida che vedrà protagoniste PSG e Bayern si disputerà domenica 23 agosto 2020 all’Estádio do Sport Lisboa e (noto anche come Da Luz) di Lisbona. Come stabilito dal protocollo adottato per far fronte all’emergenza Coronavirus, la partita si giocherà a porte chiuse. Calcio d’inizio programmato alle ore 21.00.

Il caso di parità dopo i 90’ regolamentari si procederà con due tempi supplementari da 15’ e, in caso di ulteriore parità, a decidere la gara saranno i calci di rigore.

La finale di Champions League, PSG-Bayern Monaco, verrà trasmessa dall’emittente satellitare Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite; 472 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

L’evento sarà inoltre visibile anche in chiaro, visto che anche Canale 5 trasmetterà la sfida.

PSG-Bayern Monaco sarà visibile anche in . Gli abbonati a Sky potranno seguire la sfida, su dispositivi come pc, smartphone o tablet, attraverso Sky Go.

Ulteriori opzioni sono rappresentate da Mediaset Play nonché da Now TV, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, acquistando uno dei pacchetti proposti.

IN DIRETTA SU GOAL

Coloro che si trovassero impossibilitati a seguire la finale di Champions League in Tv o in streaming, hanno un’altra opzione per non perdersi PSG-Bayern Monaco: la diretta testuale proposta da Goal. Vi accompagneremo fino al calcio d’inizio proponendovi tutte le curiosità, le statistiche, le notizie e le novità di formazione, per poi raccontarvi fino al triplice fischio finale tutte le fasi salienti e gli eventi minuto per minuto.

Thomas Tuchel schiererà il suo PSG con il consueto 4-3-3. Tra i pali è ancora in dubbio la presenza di Keylor Navas poiché non è al meglio, anche se salgono le probabilità che possa giocarre. In caso di forfait, toccherà ancora a Sergio Rico. In difesa ci sarà ancora Kimpembe al fianco di Thiago Silva, con Marquinhos che sarà quindi confermato in mediana. A centrocampo Verratti è pronto, ma potrebbe toccare ancora a Paredes ed Herrera. In avanti Mbappé sarà il perno centrale di un tridente completato da Di Marie e Neymar.

Hansi Flick disegnerà il suo Bayern con un 4-2-3-1. Boateng è uscito malconcio dalla sfida con il Lione, ma dovrebbe recuperare. In ogni caso, pronto Süle. Salgono le quotazioni di Pavard, in recupero: potrebbe prendere il posto di Thiago Alcantara, con Kimmich che tornerebbe a comporre il duo di mediana con Goretzka. In avanti, a supporto dell’unica punta Lewandowski, dovrebbe esserci il trio Gnabry-Müller-Perisic.

PSG (4-3-3): Sergio Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Paredes, Marquinhos, Herrera; Di Maria, Mbappé, Neymar.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago Alcantara; Gnabry, Müller, Perisic; Lewandowski. All. Flick.