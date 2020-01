Castillejo sul rilancio del Milan: "Abbiamo mangiato merda, Ibrahimovic per primo al campo"

Castillejo spiega il filotto positivo ed esalta Ibrahimovic: "Arriva sempre per primo a Milanello, se lo fa lui a 38 anni perchè non devo farlo io?".

Il , da quando è tornato Ibrahimovic, non perde più. Tre vittorie e un pareggio in 4 partite con lo svedese in rosa e passaggio al 4-4-2 che sta esaltando le qualità di Samuel Castillejo, tra gli artefici della risalita.

L'esterno offensivo spagnolo, a 'Sky', spiega come il Diavolo ha saputo rialzarsi e tesse le lodi di Ibra.

"Abbiamo mangiato la merda, adesso stiamo giocando le nostre miglior partite, abbiamo ritrovato le nostre caratteristiche. Andiamo piano, partita dopo partita, e andrà bene". "Abbiamo capito che facendo le cose che stiamo facendo adesso si vincono le partite, correndo l'uno per l'altro, stiamo capendo che facendo così si vincono le gare". Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Dalla rinascita a Ibrahimovic appunto, il quale viene visto da Castillejo come un esempio da seguire.