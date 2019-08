Castagne infortunato: tornerà a metà settembre

L'esterno dell'Atalanta è stato operato a causa di una lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro: salterà le prime gare di campionato.

Comincia il campionato, cominciano i primi problemi per le squadre di . L', ad esempio, dovrà fare a meno per qualche settimana di, esterno della formazione di Gasperini tra i protagonisti della passata ed esaltante stagione di Serie A.

L'esterno belga è stato infatti operato al Policlinico San Matteo di Pavia a causa di una lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro nell'allenamento di martedì scorso. Cambio di direzione fatale per l'ex giocatore del ed operazione necessaria.

Il 24enne atalantino è sottoposto ad intervento chirurgico di meniscectomia selettiva dal professor Franco Benazzo e dal dottor Giacomo Zanon ed ora dovrà affrontare l'inevitabile percorso di riabilitazione. A meno di sorprese, positive e negative, tornerà a metà settembre.

Castagne sarà così costretto a saltare le gare di Serie A contro e : la speranza di Gasperini e dello staff medico dell'Atalanta è quello di riaverlo a disposizione per la terza giornata di Serie A contro il e sopratutto per il primo incontro di Champions, ancora da definire.

Al posto di Castagne pronto Hateboer, con Gosens dall'altra parte: nella scorsa stagione spesso gli esterni di Gasperini si sono scambiati le rispettive fasce, così da avere più opzioni a disposizione in caso di infortuni. Come quello capitato al classe '95 in questi giorni.