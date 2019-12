Cassano consiglia l'Inter: "Giroud, Alonso e Vidal per giocarsela fino a giugno"

Antonio Cassano dagli studi di Tiki-Taka consiglia l'Inter sugli acquisti di gennaio: "Con loro tre l'Inter si migliora e se la gioca fino in fondo".

L' capolista in vive uno dei momenti di maggior splendore da quasi 10 anni dal 'Triplete' del 2010. Il momento è positivo, ma per arrivare fino a giugno e giocarsela servono rinforzi, come chiesto velatamente anche da Conte.

Anche Antonio Cassano è della stessa idea del tecnico salentino. Dagli studi di 'Tiki Taka' il talento di Bari vecchia ha suggerito tre nomi precisi da prendere sul mercato, tutti giocatori che hanno già lavorato con Conte.

“L’Inter si migliora con tre nomi: Marcos Alonso in difesa, Vidal a centrocampo e un attaccante come Giroud. Con questi tre giocatori l’Inter se la gioca fino a giugno”.

Con Alonso e Giroud Conte ha già lavorato al , vincendo anche una Premier con lo spagnolo titolare a sinistra, mentre con il cileno ha condiviso l'esperienza alla .