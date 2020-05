Cassano incorona Agnelli: “La Juve non mi è simpatica, ma ha creato un impero”

Antonio Cassano, in una diretta Instagram, ha parlato del futuro di Icardi: “Da quello che so, non potrà tornare all’Inter”.

Hanno fatto molto discutere nella giornata di sabato, alcune dichiarazioni di Giorgio Chiellini. Il capitano della Juventus, ha parlato del suo rapporto con alcuni ex compagni di squadra e di Nazionale, usando parole non propriamente tenere nei confronti di Mario Balotelli e Felipe Melo.

Antonio Cassano, in una diretta Instagram con Christian Vieri, ha commentato la cosa e spiegato coma nutra grande stima nei confronti di Chiellini.

“Felipe Melo non lo conosco, non ho giocato insieme a lui e non so che tipo di persona è. Mario è un bambino, un bravo ragazzo, poi non so a cosa Chiellini si riferisse. Quello che posso assicurare è che ho un enorme rispetto per Giorgio. E’ super intelligente, capisce di calcio, in campo era da ammazzare quando ci giocavi contro perché di menava, ma fuori è una persona favolosa. Avrà avuto i suoi buoni motivi. Mario lo conosco superficialmente, ma con Chiellini ci sono stato dieci anni in Nazionale ed è bravo ed educato”.

L’ex attaccante, ha usato parole importanti anche per il presidente della Claudio Lotito.

“Lotito come presidente è il top, è uno che fa filare tutto liscio. Ci si può lamentare sul suo modo di vedere, parlare o pensare il calcio a modo suo, però è veramente bravo”.

Secondo Cassano, altro presidente che merita grandi elogi è Andrea Agnelli.

“A me la non sta molto simpatica, ma lui parla tre o quattro lingue, ha creato un impero. Ha fatto meglio della ‘triade’, ha fatto meglio del nonno, ha fatto meglio dello zio. Da quando ha preso lui in mano la situazione, la Juve ha vinto tutto e sono sempre in attivo. Ha creato un club che prende sempre i giocatori più forti, tanto di cappello per quello che ha fatto. Ha messo gli uomini giusti al punto giusto, appare poche volte ma dice sempre le cose giuste, ha fatto aumentare il fatturato, ha costruito lo stadio. Ha fatto dei miracoli ed oggi la Juve grazie ad Andrea Agnelli è una delle tre o quattro squadre migliori al mondo”.

I vertici del calcio italiano, intanto, sperano di riuscire a portare a termine la stagione, secondo Cassano però le possibilità di farcela sono poche.

“Dalle dichiarazioni di Spadafora ho dei dubbi sul fatto che si possa ricominciare, a me sembra una follia pensare di giocare. Ci sono stati altri positivi in e , secondo me chi sta parlando con maggiore cognizione di causa è Malagò. Pensa a tutti gli sport, non va mai oltre, è l’unico che ascolto con piacere. E’ vero che in si ripartirà, ma lì la situazione è diversa”.

Infine un pensiero sul futuro di Mauro Icardi.