Caso Candreva, parla Ranieri: "Gli ho dato una pausa di riflessione"

Il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, commenta la decisione di non convocare Candreva per la sfida col Verona: “Vediamo se tutto si risolve”.

Serviva una vittoria alla per mettere fine ad un periodo complicato e per tornare a scalare la classifica e la vittoria è arrivata sul campo di quella che è una delle più belle realtà del torneo: il .

I blucerchiati sono riusciti ad imporsi per 2-1 grazie alle reti di Ekdal e Verre e l’hanno fatto pur non potendo contare su Antonio Candreva, ovvero uno degli uomini di punta della rosa.

Come è noto, l’ex Inter è al centro di un vero e proprio caso che ha portato ad una sua esclusione a tempo indeterminato. Come trapelato nella giornata di giovedì, a spingere Claudio Ranieri e la società a prendere una decisione così clamorosa, è stato l’atteggiamento del giocatore che in ben due occasioni avrebbe evitato un confronto, in merito alla situazione che si è venuta a creare, con il suo allenatore.

Lo stesso Ranieri, parlando ai microfoni di Sky, ha spiegato come stanno al momento le cose.

“Ho dato a Candreva una pausa di riflessione, poi vediamo se tutto si riuscirà a risolvere. Non dirò che cosa è successo, queste sono cose nostre”.

Candreva, nel corso della partita, ha pubblicato sul suo profilo Instagram, una foto con due frasi di supporto alla sua squadra “Daje ragazzi” e “forza Samp”.