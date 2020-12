Secolo XIX - Caso Candreva alla Sampdoria: escluso a tempo indeterminato

E’ rottura tra Antonio Candreva e Claudio Ranieri: il tecnico ha chiesto per due volte un confronto che il giocatore ha evitato.

Doveva essere uno degli uomini di punta della nel corso di questa stagione e invece, almeno per il momento, si riscopre escluso dal gruppo a tempo indeterminato.

Ha fatto rumore, nel corso della giornata di martedì, la decisione di Claudio Ranieri di non inserire nella lista dei convocati per la sfida con il Verona il nome di Antonio Candreva.

Secondo quanto riportato dal ‘Secolo XIX’ l’esterno non solo è alle prese con quello che negli ultimi giorni ha assunto i contorni di un qualcosa di più che un semplice ‘mal di pancia’, ma negli ultimi due giorni per due volte ha disertato gli incontri che il suo allenatore aveva organizzato per cercare di chiarire la situazione.

Lo stesso Ranieri quindi, in occasione della seduta di videoanalisi per preparare la gara con il , davanti a tutto il gruppo avrebbe fatto notare a Candreva di essersi sentito mancare di rispetto e quindi lo ha allontanato.

L’ex giocatore dell’ va quindi al momento considerato ai margini della rosa e la società ha totalmente condiviso la decisione dell’allenatore. Il futuro di Candreva è di fatto tutto da scrivere e, non solo la Sampdoria sta valutando se ci sono gli estremi per una multa, ma lo stesso giocatore potrebbe non lavorare in gruppo nei prossimi giorni.

L’esterno è approdato alla Samp la scorsa estate con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 2,5 milioni di euro, che scatta al primo punto conquistato dai blucerchiati a febbraio. Un’eventuale interruzione anticipata del prestito vorrebbe dire ritorno in nerazzurro già a gennaio (ipotesi questa che non piace ai meneghini), mentre l’alternativa sarebbe riscattare subito il suo cartellino per poi rivenderlo.

Le parti sono già al lavoro per cercare una soluzione (anche Quagliarella, grande sponsor dell’operazione Candreva si sarebbe mosso in prima persona), ma lo stesso giocatore non sarebbe più così convinto della scelta fatta la scorsa estate.

Da qui la decisione di Ranieri di chiedere un faccia a faccia che però il giocatore ha evitato.