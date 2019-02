Capello se la prende con Bonucci: "Una carezzina e va per terra, l'arbitro gli ha detto stand up"

E' stata una Juventus deludente quella scesa in campo al Wanda Metropolitano contro l' Atletico Madrid e che è uscita sconfitta per 2-0 nell'andata degli ottavi di finale di Champions League.

La pensa in questo modo, dagli studi di Sky Sport, anche l'ex allenatore bianconero Fabio Capello.

"La Juventus non mi è affatto piaciuta, hanno giocato a perdere tempo. Non è stata la Juventus che di solito scende in campo nelle partite di Champions League. Sapevano bene che l'Atletico Madrid è una squadra forte sui calci piazzati ed invece hanno preso due goal in questo modo".