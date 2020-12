Capello punge Conte: "Serve rispetto, ora chi viene all'Inter?"

Fabio Capello riprende Antonio Conte dopo l'intervista a 'Sky Sport': "Il piano B non si è visto, l'allenatore deve trovare le soluzioni".

Post-partita infuocato quello di 'Sky Sport' con Antonio Conte protagonista, visibilmente amareggiato per l'uscita dell' dalla dopo il deludente 0-0 contro lo Donetsk che non ha evitato l'onta dell'ultimo posto.

Il tecnico salentino è stato incalzato dalle domande di Fabio Capello che, constatata la scarsa 'collaborazione' della controparte ("Il piano B ce l'abbiamo, ma non ve lo diciamo..."), ha poi prodotto un'analisi abbastanza critica sullo stile di gioco monotematico e la mancanza di alternative tattiche per far fronte all'atteggiamento ostruzionista degli avversari.

"Se togli una punta e inserisci un'altra punta o una mezzapunta hai esattamente quello che avevi prima. In Europa per l'Inter c'è un problema di dominio fisico: in va bene dare palla a Lukaku, in Europa non ha la velocità per superare gli avversari. In Champions serve altro per dominare. Doveva rischiare prima i cambi, era evidente come la squadra non riuscisse a rendersi pericolosa e ad essere veloce".

Conte ha evitato di rispondere a Capello che gli aveva chiesto del piano alternativo per replicare al difensivismo esagerato dello Shakhtar, comportamento che al 74enne non è andato giù.