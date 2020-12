Capello 'consiglia' la Juventus: "Scambierei Dybala con Kane"

La stagione di Paulo Dybala non è ancora decollata: la positività al Covid-19 e i problemi fisici hanno rallentato l'attaccante di Laguna Larga, relegandolo allo status di riserva nelle scelte effettuate da Andrea Pirlo.

Uno scarso impiego dettato anche e soprattutto dall'esplosione di Morata e dal timore di schierare tutta l'artiglieria offensiva al gran completo: un problema che, secondo Fabio Capello, non dovrebbe esistere. Queste le sue dichiarazioni rilasciate a 'La Gazzetta dello Sport'.

"Se Dybala, Morata e Ronaldo possono giocare insieme? Certo, io giocavo con Totti, Montella e Batistuta. Ronaldo non fa quasi nulla in fase difensiva e anche Dybala in questo aiuta poco eppure, se staranno bene, la squadra li supporterà. E poi, molto dipende dalla partita, dall’avversario".

L'argentino è simile ad uno dei tanti campioni allenati da Capello ai tempi del .

La tratta il rinnovo di Dybala ma, qualora dovesse realizzarsi uno scenario opposto, il suo sostituto dovrebbe arrivare dall' a detta di Capello.

"Il gioco non mi entusiasma, i campioni spesso giocano in squadre che non vendono. Però, se devo rispondere, guardo in Inghilterra: Harry Kane".