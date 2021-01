Capello e l'Inter di Conte: "Non ha motivo per chiedere rinforzi senza le coppe"

Il mercato impazza in tutta Europa, anche se low cost, date le circostanze. Tutte le squadre vanno alla caccia di rinforzi per puntellare le rose. Tra richieste dei tecnici e occasioni da sfruttare.

L' , quest'anno, sembra invece poter essere più statica, come anche dichiarato dai diretti interessati, Antonio Conte su tutti, che ha di fatto chiuso a possibili rinforzi.

Fabio Capello al 'Corriere dello Sport' ha parlato proprio della situazione nerazzurra e della non necessità di rinforzi della squadra nerazzurra.

"Conte non ha motivo di chiedere altri rinforzi, ora più che mai, senza le coppe. I suoi colleghi sarebbero felici di allenare quella rosa e mi pare che anche lui lo abbia detto. D’altra parte la gestione del gruppo sarà il nodo decisivo per l’Inter. Di certo l’affronterà come ha sempre fatto: con determinazione e con forza".