Caos Superlega, spunta un murale su Agnelli vicino alla sede della FIGC

Nei pressi della sede della FIGC a Roma, l'artista Laika ha realizzato un murale raffigurante Andrea Agnelli, intento a bucare un pallone.

La breve vita della Superlega è durata poco meno di 48 ore: quanto è servito per far sì che i club, uno ad uno (ad eccezione di Barcellona e Real Madrid che non hanno ancora formalmente comunicato nulla), abbandonassero l'ambizioso ma criticatissimo progetto.

In mattinata le dichiarazioni di Andrea Agnelli sono suonate come una resa dopo aver assaporato l'idea di creare una competizione d'elite, con il gotha del calcio europeo assoluto protagonista.

In Inghilterra abbiamo assistito a vere e proprie proteste in strada dei migliaia di tifosi indispettiti per la direzione elitaria che il calcio stava prendendo e, qualcosa del genere, è avvenuta anche in Italia ma attraverso una modalità diversa, quella dell'arte.

Nei pressi della sede della FIGC a Roma, infatti, è spuntato un murale dal titolo 'Il golpe fallito' raffigurante Andrea Agnelli mentre buca un pallone: a realizzarlo è stata l'artista Laika, che su Instagram ha rilasciato un commento sulla caotica situazione che il calcio ha affrontato in queste ultime ore.

"Hanno provato a dare il colpo di grazia al gioco più bello del mondo, a distruggere il principio fondante dello sport per cui tutti possono partecipare e vincere. E invece i 'fedeli alla tribù' stavolta hanno avuto la meglio sui loschi affari di chi voleva bucarci i sogni".

Nella rappresentazione c'è una sottile correlazione tra l'oggetto raffigurato e la Superlega, sgonfiatasi proprio come quel pallone presente tra le mani di Agnelli.