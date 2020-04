Cannavaro e l'aneddoto su Thuram: "Gli comprai i calzini"

Ai tempi del Parma la storia del difensore italiano 'consulente d'immagine' per il nuovo compagno francese: "Non era abituato...".

Hanno formato una delle coppie di centrali più forti nella storia del calcio. A prima e alla poi, Fabio Cannavaro e Lilian Thuram sono diventati leggenda. In campo, e anche fuori, considerando gli aneddoti dell'attuale tecnico del Guangzhou Evergrande.

Durante una delle consuete dirette Instagram in queste settimane di quarantena, Cannavaro ha svelato a Nesta un aneddoto risalente a più di vent'anni fa, quando militava con Thuram in quel di Parma e sfidava la di Nesta per le posizioni di testa in una straordinaria .

La storia è riguardante il particolare regalo che Cannavaro fece a Thuram, dei calzini:

"La prima settimana di Parma dissi a Lilian che in il calzino bianco non andava bene, mi disse ok ma venne col calzino corto nero. Dopo 15 giorni andai a comprargli il pacco da dodici di calzini lunghi".

Thuram non riusciva a capire, ma Cannavaro non ne voleva sapere:

"Mi diceva che non non era abituato, visto che non dovevamo giocare. Ma io gli dissi basta, mettiti questi...".

Un altro aneddoto nel gigantesco calderone creato da Cannavaro, VIeri, Del Piero e compagnia in queste settimane per far divertire milioni di tifosi non solo in Italia, ma in giro per il mondo.