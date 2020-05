Cannavaro racconta Pirlo: "Non è un musone, è un bastardo"

E’ stato uno dei più grandi difensori di sempre ed è stato anche uno dei grandi protagonisti della splendida cavalcata che nel 2006 portò l’ a laurearsi campione del mondo.

Fabio Cannavaro è una di quelle persone che di quella spedizione può raccontare moltissimi aneddoti e, in una diretta Instagram con Nicolò De Devitiis, ha parlato di uno degli episodi più discussi di quel Mondiale: la testata di Zidane a Materazzi.

L’ex capitano Azzurro, ha parlato di Andrea Pirlo svelando tratti del suo carattere.

“Lui è un bastardo, io lo posso dire. Andrea è sottile, ha la battuta dentro, è divertente e non è un musone come sembra. E’ molto di compagnia”.

Tra i retroscena svelati, anche uno legato a Giorgio Chiellini e al suo addio alla Nazionale.

Cannavaro ha allenato molto all’estero ed ha ammesso di sentirsi pronto per un’esperienza in Italia.

Il rappresenta da sempre un qualcosa di speciale per Cannavaro.

“E’ sempre stata la mia squadra del cuore, purtroppo ci ho giocato poco per problemi societari e poi non c’è stato già modo di tornare. Hanno detto che De Laurentiis mi voleva e che io non ci sono voluto andare, ma non c’è mai stato un contatto vero e proprio. Allenare il Napoli? Adesso hanno un grande allenatore. Io sono di Napoli, vivo a Napoli, la mia famiglia è di Napoli. A chi non piacerebbe allenarlo? Adesso quello che mi interessa e fare il mio percorso e di farmi trovare pronto”.