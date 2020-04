Campionato chiuso in Belgio, Ceferin: "Rischiano l'esclusione dalla coppe"

Il presidente della UEFA, Ceferin, avverte: “I belgi e le federazioni che potrebbero pensare di fare lo stesso, rischiano l’esclusione dalle coppe”.

Il Coronavirus ha costretto tutti i campionati europei a fermarsi e mentre in molti sono al lavoro per cercare di capire se, quando e in che modo si potrà ripartire, c’è chi ha già preso una decisione definitiva: fermarsi qui e assegnare il titolo.

La Pro League, il massimo campionato belga, ha chiuso con largo anticipo i battenti, rinunciando quindi ai playoff e playout che avrebbero dovuto regalare i verdetti definitivi della stagione. Il titolo è stato assegnato d’ufficio al e quindi, in definitiva, si è già venuta a creare la possibilità di concentrarsi sul prossimo campionato che, tra l’altro, potrebbe passare dalle sedici squadre attuali a diciotto.

Una decisione, quella presa dal Consiglio d’Amministrazione della Pro League, che non è affatto piaciuta ad Aleksander Ceferin. Il presidente della UEFA, in un’intervista rilasciata alla ZDF, ha aspramente criticato la strada intrapresa in .

“Non credo che sia questa la decisione giusta. La solidarietà non è una strada a senso unico, non si può chiedere aiuto e poi decidere da solo cosa ti si addice meglio”.

Ceferin non ha escluso che quanto deciso possa avere ripercussioni sui club belgi.

“I belgi e le federazioni che potrebbero considerare di fare lo stesso, stanno rischiando la partecipazione alle competizioni europee del prossimo anno”.

La volontà della UEFA è quella di terminare tutti i campionati, anche se questo può voler dire andare molto in là con i tempi e giocare tutte le partite che restano da recuperare a porte chiuse.